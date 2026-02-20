Anläggningsarbetare i Göteborg sökes!
2026-02-20
Om kundföretaget
Företaget står inför många spännande utmaningar beträffande stadens och stadsrummens utveckling. Vi söker dig som vill bidra till ett hållbart samhälle för allt fler göteborgare!
Vår enhet Anläggning arbetar med att underhålla, bygga och anlägga torg, gator, hållplatser, gång- och cykelbanor, VA-arbeten, parker och övriga utemiljöer för Göteborgs Stad. På enheten där du kommer att arbeta är vi närmare 25 anställda. Vi är kommunens utförare i egen regi när det gäller bygg och anläggning i gatu- och parkmiljö. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Är du en erfaren och självgående anläggningsarbetare som vill vara med och skapa en bättre framtid genom att bygga infrastrukturprojekt som förbättrar samhället? Då är det här din chans att ansluta dig till vårt dynamiska team och bli en del av något stort.
Som anläggningsarbetare kommer du att bland annat att kratta jord till att sätta kantsten, läsa ritningar och se till att arbetet rullar på plats. Arbetet kräver att du är i god fysisk form och har inga problem med att jobba utomhus oavsett väderlek. Tjänsten är varierande och innefattar unika projekt från gång till gång.
Kläder och skyddsutrustning tillhandahålls av arbetsgivaren.
Arbetstider är förlagd dagtid måndag till fredag 07.00-16.00. Arbetsuppgifter
Kratta jord till att sätta kantsten.
Lägga beställningar och se till att arbetet rullar på plats.
Padda vibrationsvägar.
Fastgjutning och sätta belysning.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel och kan jobba med olika typer av mark- och anläggningsjobb. Du trivs med fysiska arbetsuppgifter i utomhusmiljöer och har erfarenhet av anläggningsarbete.
Kvalifikationer:
B-körkort.
Kunna läsa av ritningar enligt trafikanordningsplan (TA-plan).
Hjullastarutbildning & Motorkapsutbildning.
Erfarenhet inom bygg & anläggning i ca 5-10 år.
Erfarenhet inom arbete på väg.
Självgående och har god problemlösningsförmåga.
Meriterande:
Du kan använda laserinstrument för mätning.
Övrigt
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
