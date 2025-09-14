Anläggningsarbetare / Grävmaskinist

Björns Grävtjänst i Umeå AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2025-09-14


Engagerad anläggningsmaskinförare med fallenhet och talang för jobbet sökes.
Du behöver vara självständigt tänkande med problemlösning i fokus och det gör att jobbet innebär frihet under ansvar.
Det ingår körning av grävmaskin både band och hjulgrävmaskin och du ska även delta i arbete utanför hytten. Viss enklare service ingår.
Hjullastarkörning på sommaren i anläggningsjobb och snöröjning på vintern.
B kort krav
BE, C, CE körkort meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E post
E-post: info@bgtab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbete / maskinist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Björns Grävtjänst i Umeå AB (org.nr 556796-4241)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9507524

