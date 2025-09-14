Anläggningsarbetare / Grävmaskinist
2025-09-14
Engagerad anläggningsmaskinförare med fallenhet och talang för jobbet sökes.
Du behöver vara självständigt tänkande med problemlösning i fokus och det gör att jobbet innebär frihet under ansvar.
Det ingår körning av grävmaskin både band och hjulgrävmaskin och du ska även delta i arbete utanför hytten. Viss enklare service ingår.
Hjullastarkörning på sommaren i anläggningsjobb och snöröjning på vintern.
B kort krav
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
