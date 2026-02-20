Anläggningsarbetare finplanering - Göteborg

Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2026-02-20


Anläggare inom finplanering - Göteborg

Just nu söker vi på Prowork Kompetens duktiga anläggningsarbetare till spännande projekt inom finplanering i Göteborg.
Är du en driven och noggrann anläggningsarbetare med erfarenhet av finplanering? Vill du bli en del av ett växande företag som erbjuder utveckling? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom anläggning med fokus på finplanering. Arbetet är både praktiskt och självständigt, där du tillsammans med ett erfaret team bidrar till att skapa kvalitetssäkra lösningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som anläggare
Har erfarenhet av finplanering såsom sättning av kantsten, plattläggning, justering och ytskikt
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig

Meriterande:
B-körkort
Yrkesbevis för anläggning eller rörläggning
Arbete på väg, Heta Arbeten eller andra relevanta certifikat

Plats: GöteborgStart: Enligt överenskommelse

Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091), https://prowork.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9754941

