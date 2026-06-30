Anläggningsarbetare

Jkn Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Kristianstad
2026-06-30


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Som anläggare på JKN Entreprenad AB har du varierande arbetsuppgifter. Du kommer att jobba med tex grävning, schaktning, planering och nivellering av marken, ledningsarbete, rörläggning m.m
Våra arbeten är mest inriktade på VA, men det kan även förekomma anläggning av utemiljöer, montering av räcken och skyltar mm.
Vi jobbar i huvudsak inom Kristianstad kommun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
via mail
E-post: johan.klarin@jknab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088)
Grönalundsvägen 111 (visa karta)
291 93  ÖNNESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jkn Entreprenad AB

Kontakt
Johan Klarin Nilsson
johan.klarin@jknab.se
0733-800449

Jobbnummer
9984405

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