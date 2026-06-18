Anläggningsarbetare
Jobway AB / Anläggningsarbetarjobb / Leksand Visa alla anläggningsarbetarjobb i Leksand
2026-06-18
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Är du en engagerad anläggningsarbetare med intresse för driva varierande projekt inom mark- och anläggning? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
DalaFrakt Entreprenad söker just nu en anläggningsarbetare till verksamheten i Dalarna. Ansök här!
Som anläggningsarbetare hos DalaFrakt Entreprenad kommer du att arbeta med varierande typer av mark- och anläggningsprojekt för såväl kommersiella, offentliga samt privata uppdragsgivare. Du kommer bland annat arbeta med VA, schaktning, vägbyggnation, grundläggning för hus, plattsättning samt ritningsläsning.
För att lyckas i rollen har du:
Ett antal års erfarenhet som anläggningsarbetare
Erfarenhet av vatten och avlopp
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en social och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
DalaFrakt Entreprenad erbjuder dig:
Familjär känsla med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med på en spännande resa hos ett företag i utvecklingsfas
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag samt gemensamma aktiviteter
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar DalaFrakt Entreprenad med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om DalaFrakt Entreprenad:DalaFrakt erbjuder tjänster inom transport och logistik, anläggning och miljö, entreprenad och skog till företag, kommuner och privatpersoner i Dalarna med omnejd. Lokal förankring i bygden och närheten till uppdragen uppskattas av våra kunder. För oss är det mycket viktigt med nära och goda kundrelationer.
DalaFrakt har sedan ett antal år tillbaka ett eget entreprenadbolag, DalaFrakt Entreprenad AB. Detta innebär att vi driver egna projekt inom infrastruktur såsom vatten och avlopp, vägar och fjärrvärme. Vi utför även markarbeten för grunder till husbyggnationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Limhagsvägen 2 (visa karta
)
793 32 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till DalaFrakt Entreprenad Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9970093