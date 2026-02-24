Anläggningsarbetare
ByggLove Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Norrköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Norrköping
2026-02-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ByggLove Bemanning AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
, Motala
eller i hela Sverige
ByggLove Bemanning AB söker anläggningsarbetare till Norrköping
För kunds räkning söker vi nu engagerade och yrkesskickliga anläggningsarbetare för uppdrag i Norrköping med omnejd. Vi arbetar med både större och mindre byggprojekt och söker dig som vill vara en del av ett professionellt team där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
Du blir anställd hos oss och kommer att hyras ut till byggföretag. Det finns möjlighet till direktanställning hos kund på sikt. Vi samarbetar med väletablerade byggföretag som värdesätter både arbetsmiljö och individens välmående.
Start: Mitten av marsOmfattning: HeltidAnställningsform: Din anställning börjar med 6 månaders visstidPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Våra projekt omfattar det mesta inom mark och anläggning, och arbetsuppgifterna sträcker sig bland annat över:
Förläggning av ledningar i mark
Grundläggningsarbeten
Sten- och plattsättning
Poolgrävning
Dränering
Övriga förekommande markarbetenProfil
Vi söker dig om är engagerad, ansvarstagande och har erfarenhet av arbete inom mark och anläggning. Du är van att arbeta självständigt såväl som i team, tar egna initiativ och har ett öga för kvalitet och noggrannhet.
Du trivs med ett fysiskt och varierande arbete utomhus, har god arbetsmoral och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Har du relevant utbildning eller yrkesbevis är det meriterande, likaså erfarenhet av maskinvana och ritningsläsning.
Låter detta som du? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om ByggLove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB Kontakt
Rekrytering ByggLove cv@bygglove.se Jobbnummer
9761017