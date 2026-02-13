Anläggningsarbetare
TallVillage Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Örebro Visa alla anläggningsarbetarjobb i Örebro
2026-02-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
i Örebro
Vi söker medarbetare!
Denna tjänst är för er som vill arbeta som anläggare. Vi utför jobb åt privatpersoner, Företag och olika fastighetsägare.
Uppgifterna är väldigt varierande. Allt från att förlägga ledningar i marken, grundläggningar, sten/plattsättning, poolgrävning, dräneringar mm.. det mesta inom mark och anläggning utför vårt bolag.
Är du ny ifrån skolan eller har flera års erfarenhet och söker något nytt? Ja, då är det kanske just du som ska söka denna tjänst.
De flesta jobb är i Örebro län, det kan krävas att du i perioder är beredd på att ligga borta då vissa jobb kräver det.
Som person ska man vara intresserad, sköta tider, ta hand om sin utrustning och ha en stark vilja att lära sig och vara en lagspelare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Tallvillageentreprenadab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TallVillage Entreprenad AB
(org.nr 559253-5495) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9742908