2026-01-27
Vi söker nu en driven Anläggningsarbetare som är sugen på att bli en del av vårt glada team inom sektor GataPark på Teknisk förvaltning Är du en person som gillar att arbeta utomhus och vill göra skillnad? Då är det här rätt jobb för dig!
Om rollen
Som Anläggningsarbetare hos oss bygger du den infrastrukturella ryggraden i vårt samhälle. Du kommer att bygga och underhålla miljöer som direkt påverkar våra medborgare. Du blir en viktig del i ett ett team där samarbete och utveckling är nyckeln till framgång och där din insats skapar en hållbar och effektiv miljö.
Vad vi letar efter
• Har du erfarenhet inom anläggningsarbete? Kanon!
• B-körkort är ett måste, med BE-körkort som ett extra plus.
• Du är en lagspelare men kan också jobba självständigt när det behövs.
• Anpassningsbar? Absolut - flexibilitet är din grej!
• Positiv energi och respekt för alla i teamet är viktigt för dig.
Vad vi erbjuder
• Fasta arbetstider: Perfekt för dig som gillar struktur och gillar att jobba dagtid.
• Trygg anställning: Kollektivavtal med pension och försäkringar för framtiden.
• Arbete utomhus: Om du älskar frisk luft och inte har problem med lite (eller mycket) väder.
• Delta och Påverka: Du får chansen att bidra med idéer för att utveckla våra projekt. Dina tankar är guld värda!
Varför välja oss?
Vi är en arbetsplats med en stor vision - att skapa inkluderande och trygga miljöer för alla. Här får du chansen att samarbeta med kollegor i en miljö där respekt och trygghet står i fokus.
Vi söker dig som trivs i en vardag där förutsättningarna kan förändras snabbt - du är flexibel och hittar lösningar där andra ser problem. Du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du alltid har säkerheten och arbetslagsandan i fokus.
Du arbetar självgående och har lätt för att planera och prioritera dina uppgifter för att skapa ett bra flöde på arbetsplatsen. Samtidigt är du noggrann, kvalitetsmedveten och strävar efter att leverera ett arbete som håller hög standard - både för kundernas och projektets bästa.
Som person är du lojal mot verksamhetens mål och värderingar och du är en kollega som bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö. Vårt fokus ligger på medborgarnas välmående och att skapa hållbara miljöer där allas insatser räknas.
Låter det som något för dig? Tveka inte - vi ser fram emot att få just dig i vårt team!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd.
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Tf Enhetschef Anläggning
Patrik Tallbom patrik.tallbom@ostersund.se 063-14 33 43 Jobbnummer
