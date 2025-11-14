Anläggningsarbetare
2025-11-14
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun. Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
VA-nät som är ett verksamhetsområde inom TSSF, söker nu anläggningsarbetare till vår expansiva verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av underhåll och anläggning av det kommunala VA-nätet.
Anläggningsverksamheten består idag av fyra lag med två anläggare per lag, två arbetsledare och fyra fordonsförare. Vi jobbar också tätt tillsammans med våra kollegor i den privata entreprenadbranschen.
Våra uppdrag rör sig geografiskt inom Motala och Vadstena kommun.
Hos oss har vi schemalagd arbetstid, måndag-torsdag 06.30-16.00 och fredag 06.30-13.30.
Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellKvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom anläggning eller likvärdig kompetens samt några års praktisk erfarenhet av anläggningsbranschen, helst inom VA-ledningsarbete.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i ritningsläsning, enklare avvägning och utsättning samt behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är engagerad, har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du ska även vara bra på att lösa praktiska problem och vara nyfiken på att lära dig nya saker.
För oss är det självklart att du är serviceinriktad och vi uppskattar personer med drivkraft och initiativförmåga som kan bidra till att förbättra vår verksamhet.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett arbete där du, tillsammans med engagerade och kunniga kollegor, har stora möjligheter att vara med och utveckla ditt arbete och din arbetsplats.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Kontakt
Tf enhetschef
Hugo Andersson hugo.andersson@motala.se 0141-22 50 00 Jobbnummer
9606357