Anläggningsarbetare
2025-10-17
Sorsele kommun/Tekniska verksamheten söker.
Anläggningsarbetare till gatukontoret i Sorsele,
GVA-enheten sorterar under tekniska verksamheten och ansvarar för bl.a. drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, vägar och gator, offentlig renhållning och slamtömning av enskilda brunnar.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare är du delaktig i kommunens skötsel av
Va-anläggningar,
Gator och vägnät,
Slamtömning av enskilda brunnar.
Utöver detta tillkommer andra arbetsuppgifter som förkommer inom GVA-enheten.Kvalifikationer
Du har teknisk utbildning eller annan bakgrund som kan anses som likvärdig, och är allmänt tekniskt intresserad.
Du har en förmåga från att mekaniskt åtgärda till att förstå och styra tekniska anläggningar och funktioner.
Du har lätt för att samarbeta i ett team och att komma med egna initiativ.
God fysik då det förekommer fysiska arbetsuppgifter.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där vi samarbetar inom alla områden för att bli flexibla. Vi förutsätter att du är öppen för att lära/utbilda dig för de behov som verksamheten har.
körkort för tung lastbil.Övrig information
Meriterande är tidigare erfarenhet av mark och anläggningsjobb.
KB och lastmaskin.
Tjänsten kan komma att innehålla beredskap.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna både manliga och kvinnliga sökanden till den här tjänsten.
I Sorsele kommun arbetar vi efter värdegrunden "Mod, Glädje och Respekt"
Varaktighet: Tills vidare, 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Sorsele kommun tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
.
