Anläggningsarbetare
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Karlskrona Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlskrona
2025-09-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Drift- och servicearbeten inom anläggning såsom:
* Kanstenslagning, potthålslagning, plattsättning
* Asfaltläggning
* Skötsel och reparation av lekplatser, parker och torg
* Snöröjning och halkbekämpning
* Inspektion och underhåll av tunga maskiner
* Markberedning och grundläggning
* Reparation av infrastruktur
* Skyltmontage
* Platsarbete enligt ritningar
* Riskbedömning och säkerhetsrutiner
* Miljömedvetet arbete som tex användning av återvunna material, energieffektiva metoder
* Samarbete och planering med kolleger och andra yrkesgrupper
* Viss administration i digitala systemstödKvalifikationer
Du är utbildad inom anläggningsyrket eller har dokumenterad erfarenhet av drift- och underhållsarbete inom vägsidan, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av snöröjning, utbildning för lastmaskin, stensättning och ovanstående arbetsuppgifter är meriterande.
Du har B-körkort.
God språkkunskap och skrift i svenska.
God fysik är ett krav då det är en förutsättning för hållbarhet i yrket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Digitalisering av området kommer att ligga i fokus under kommande år, därför förväntar vi oss att du har en god IT vana och kan hantera de vanligast förekommande programmen i arbetet. Du kan ta till dig utveckling inom IT- området och har en god förmåga att lära dig nya arbetsmetoder.
Du är flexibel i ditt arbete med långsiktig planering samt ser helheten i ditt uppdrag. Gott omdöme och säkerhetstänkande är viktigt.
För arbetsuppgifterna krävs att du är ansvarstagande, har ett genuint intresse för verksamheten och att du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra i olika sammanhang.
Tillsammans med dina kollegor är du avdelningens ansikte utåt då du utför ditt dagliga arbete bland Karlskrona kommuns invånare och besökare och bidrar till målet Ett attraktivt Karlskrona. Du är en god ambassadör för avdelningen och vi har höga förväntningar på din servicekänsla och smidighet i mötet med andra.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Arbetsledare
Erik Asklund Erik.Asklund@karlskrona.se 0455 321560 Jobbnummer
9508037