Anläggningsarbetare
2025-09-02
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
Sävsjö kommun
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat arbeta med uppgifter inom anläggning och reparation av VA-ledningar, vägunderhåll, gatubyggnad, gaturenhållning, asfaltsunderhåll och vinterväghållning.
Arbetsuppgifterna bedrivs uteslutande utomhus året runt.
På sikt är målsättningen att du även på egen hand ska kunna driva och ansvara för anläggnings och VA-arbeten av varierande storlek.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Arbetstiden är förlagd till vardagar.KvalifikationerKvalifikationer
Önskvärt är att du har gymnasieutbildning med inriktning mot anläggning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Önskvärt är att du har erfarenhet av anläggningsarbete och maskinvana.
Du bör ha god fysik för att klara av det dagliga arbetet som ibland kräver en del tunga lyft.
Som person delar du vår strävan att ge god service till våra invånare och besökare. Du har lätt för att ta ansvar och självständigt driva dina arbetsuppgifter. Eftersom vi är ett mindre team är det viktigt att du är en social kollega som har lätt för att samarbeta och är flexibel inför dina arbetsuppgifter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom vilja och intresse av att arbeta som anläggningsarbetare hos oss på Sävsjö kommun.
Minimikravet är B-körkort.
Önskvärda behörigheter och tillstånd är:
• Arbete på väg steg 2
• Hjullastarbevis som medger hantering av skopa och plog.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Ersättning
