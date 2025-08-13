Anläggningsansvarig avfallsavdelningen
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Avfallsavdelningen i Alingsås kommun är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för kommunens avfallsverksamhet. Avdelningen består av två enheter: insamlingsenheten som ansvarar för insamling av hushållsavfall och mottagningsenheten som ansvarar för drift av återvinningscentraler, återvinningsstationer och deponier samt hämtning av slam från enskilda brunnar. Verksamheten sköts till stor del av egen personal vilket skapar förutsättningar för att kunna vara flexibel och lösningsorienterade.
I rollen som anläggningsansvarig kommer du att tillhöra enheten mottagning. Du kommer vid behov att delta i avdelningens ledningsgrupp som består av avdelningschef, två enhetschefer, en miljöingenjör samt en miljöstrateg. Avdelningen har även en kundsamordnare och tre administratörer som stödjer verksamheten.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Nu söker vi dig som vill leda, samordna och kvalitetssäkra hanteringen av Bälinge deponi. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som anläggningsansvarig ansvarar du för Bälinge avfallsanläggning och specifikt schaktmottagning samt sluttäckning av deponin. Efter några års uppehåll av mottagning av schaktmassor ska nu denna verksamhet dra igång igen. Deponin har ett slutet gassystem där vi levererar gasen till Alingsås energi samt en lakvattendamm som är ansluten till Nolhaga reningsverk. .Beställningar av utredningar och framtagande av åtgärdsförslag kring bland annat framtida lakvattenhantering, dagvattenutredningar samt deponigas i nära samarbete med miljöingenjör ingår i uppdraget.
På området finns även en yta för lagring av trämaterial och kompost samt en omlastningshall. I arbetet ingår även att vara med i utvecklingen av området för att nyttja ytan på bästa sätt. Tjänsten innefattar omvärldsbevakning, kundkontakter och leverantörskontakter
Inom kommunen finns även andra nedlagda deponier som behöver följas upp utifrån rådande kontrollprogram. Du säkerställer att kontrollprogram och rutiner är uppdaterade samt att handlingsplaner tas fram. Du har ett nära samarbete med enhetschef för mottagning och miljöingenjör. Du rapporterar direkt till enhetschef för mottagning och har en nyckelroll på anläggningen.
I rollen ingår även att:
• Leda, samordna och planera driften av deponin på Bälinge avfallsanläggning. Ta fram rutiner och arbetssätt kring hantering av material/massor och arbete på deponin
• Vara anläggningens kontaktperson
• Upprätta risk- och konsekvensanalyser
• Hålla sig uppdaterad kring externa krav och regler som påverkar verksamheten
• Ansvar för entreprenader och kunder på anläggningen
• Ekonomiansvar för deponiverksamheten
• Planera och projektleda den kommande sluttäckningen av deponin på Bälinge avfallsanläggning
• Ansvar för de tre nedlagda deponierna i Alingsås kommun där efterbehandling kan komma att bli aktuellt
• Ansvar för lakvattensystemet på Bälinge respektive Mariedal deponi
• Ansvar för gassystemet på Bälinge avfallsanläggningKvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Högskole-/universitetsexamen inom bygg, anläggning eller fastighet, alternativt motsvarande erfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet inom bygg/anläggning, fastighetsbranschen eller motsvarande
• Erfarenhet av schaktmottagning
• Projektledarerfarenhet
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från avfallsbranschen
• Erfarenhet av sluttäckning av deponier
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar och visar handlingskraft. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter på eget bevåg och arbetar målmedvetet för att uppnå resultat.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Vidare är du tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse och förmåga att hjälpa andra och strävar alltid efter att hitta lösningar.
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har även ett tydligt fokus på mål och kvalitetsstandarder och säkerställer att ditt arbete håller hög kvalitet och uppfyller ställda krav.
ÖVRIGT
Rekryterings sker löpande och provanställning kan tillämpas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
