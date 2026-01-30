Anläggningsanalytiker till Vattenfall Eldistribution
2026-01-30
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt, bli en del av Vattenfall Eldistribution!
I centrum för denna utveckling står gruppen Asset Performance, som idag består av 16 engagerade medarbetare. Gruppen har en nyckelroll i att övervaka status och riskexponering för våra anläggningar i elnätet. Genom analyser och utredningar identifierar vi avvikelser från förväntad leveransförmåga och prestanda och bidrar därmed till ett mer robust och hållbart elnät. Nu söker vi en ny kollega till teamet!
Som Anläggningsanalytiker får du en nyckelroll där du kombinerar strategi, teknik och analys för att forma framtidens anläggningsförvaltning. Du tar ett helhetsgrepp om våra anläggningar och analyserar dem utifrån ekonomiska, tekniska och riskbaserade perspektiv - alltid med målet att skapa långsiktigt hållbara och smarta beslut.
I din roll kartlägger du status och risker i ett omfattande anläggningsbestånd och ger tydliga rekommendationer för hur dessa bör utvecklas och förvaltas över tid. Du är också en drivande kraft i utvecklingen av nya metoder för statusövervakning och deltar aktivt i beslut kring underhåll, utbyte och reinvesteringar för att optimera både drift och livslängd.
Vi söker dig som vill vara med och driva förändring, som uppskattar att arbeta analytiskt och som vill utvecklas tillsammans med ett kunnigt och hjälpsamt team. Hos oss får du en chans att påverka framtidens elnät och bidra till ett företag där innovation, hållbarhet och samhällsnytta är en självklarhet.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Ingenjörsutbildning med inriktning mot elkraft, energiteknik eller liknande alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom distributionsnät 0,4-20 kV.
Arbetslivserfarenhet inom eldistribution eller erfarenhet av underhållsfrågor/förvaltning inom distributionsnät 0,4-20 kV.
Det är ett krav att behärska svenska flytande i både tal och skrift samt att ha goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du även har:
Kunskap inom Netbas eller liknande.
Kunskap inom SAP PM.
Genomgått ESA.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga och som stimuleras av att lösa komplexa tekniska och ekonomiska frågor. Det vore bra om du även gillar att presentera resultat från analyser och utredningar på ett pedagogiskt sätt. Du behöver tycka om och ha lätt för att samarbeta med andra, då du kommer att arbeta nära flera olika intressenter. För att trivas i rollen tror vi även att du är van vid att ta egna initiativ, har förmåga att identifiera vilka underlag som krävs för att fatta välgrundade beslut samt intresse för att utveckla och effektivisera arbetssätt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Umeå, Uppsala, Västerås, Luleå, Göteborg, Trollhättan
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Alexandra Donners Muhammed, alexandra.donnersmuhammed@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Tester kan vara del av rekryteringen.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
