Anläggning / Mark

Iplax Anläggning AB / Grovarbetarjobb / Ale
2026-03-13


Vi på iplax växer och söker nu en duktig och driven anläggare som vill bli en del av vårt team.
Om jobbet.
Markberedning
plattläggning
Dränering
Grundarbete
Finplanering

Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark och anläggningsarbete
Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
kan arbeta både självständigt och i team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: drilon@iplax.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Iplax Anläggning AB (org.nr 559268-7726)
Skårdalsvägen 21 (visa karta)
445 36  BOHUS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Iplax Mark & Anläggning AB

Jobbnummer
9797850

