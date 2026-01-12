Anläggare till Kyrkogårdsförvaltningen
Västerås Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Västerås Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Västerås
2026-01-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås Pastorat i Västerås
Till kyrkogårdsförvaltningen söker vi nu två engagerade anläggare som har erfarenhet av anläggningsbranschen. Lockas du av att arbeta i en vacker och rofylld miljö med varierande uppgifter, där hållbarhet och klimatmedvetenhet står i fokus? Här får du möjlighet att bidra till en verksamhet som gör skillnad - varje dag.
En av dina kollegor i anläggarlaget heter Jessica:
"Det bästa med mitt jobb är flera saker. Dels så är arbetet varierande vilket jag uppskattar, vi har ett fint team med en god stämning där vi skrattar mycket tillsammans, vi får arbeta i en avkopplande miljö där kvalitet är viktigare än att det går snabbt. Sedan har vi en väldigt fin maskinpark med närhet till de maskiner vi behöver. Vi ser fram emot att få välkomna två glada och positiva kollegor med god erfarenhet så att vi tillsammans kan lära av varandra och ha kul på vägen."
Om tjänsterna
Kyrkogårdsförvaltningen är en del av Svenska kyrkan i Västerås och ansvarar för begravningsverksamheten där en viktig huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna. Vi vill ge bästa tänkbara service till våra gravbesökare vad gäller vård och underhåll av våra 23 kyrkogårdar.
Som anläggare arbetar du med att skapa, utveckla och underhålla våra utemiljöer. Dina arbetsuppgifter är varierande och kan bland annat bestå av:
• Gravgrävning och markanläggning
• Enklare anläggningsarbeten som plattläggning, kantsten och stensättning
• Gravstenskontroller och tillfälliga säkringar
• Plantering av träd, buskar, perenner och säsongsblommor
• Trädbeskärning och enklare trädarbeten
• Snö- och halkbekämpning under vintersäsong
Du deltar även i olika projekt där du följer ritningar och tidplaner. I arbetet så ingår det underhåll av det kulturarv som begravningsplatserna utgör, vilket inbegriper renovering av murar, trappor, gångar och gravanordningar, samtidigt som du utvecklar begravningsplatserna med nya gravplatsområden, tillgänglighetsanpassningar, bevattningsanläggningar med mera. Arbetslaget består av cirka sex personer och ni arbetar ofta i par. Tjänsten utgår från Hovdestalund, men arbete sker på kyrkogårdar inom hela Västerås kommun.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och ett omväxlande och stimulerande arbete där du uppmuntras till att ta egna initiativ och beslut. Som om inte detta vore nog har vi dessutom en maskinpark utöver det vanliga! Vi befinner oss just nu på en spännande resa mot att bli klimatneutrala, och du får möjlighet att bidra med egna idéer och initiativ i det arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom mark och anläggning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av anläggning, gärna inom offentlig miljö
• Kunskap av verktyg samt mark- och anläggningsmaskiner som används inom trädgårdsanläggning
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
• Kunskap om växter, växtmiljöer och estetik
• God fysisk uthållighet - arbetet är fysiskt krävande
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Yrkesbevis trädgårdsanläggare
• Förarbevis för grävmaskin och/ eller lastmaskin
• Beskärningskompetens
• Erfarenhet av kyrkogårdsanläggning och underhåll
• BE- eller C-körkort
• Motorsågskörkort och/eller röjsågkort
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. För att trivas i rollen tror vi att du är en självgående person som tar ansvar för dina uppgifter där du själv har förmågan att strukturera upp ditt arbete, tar initiativ och samtidigt håller tidsramar. Då arbetet är flexibelt och varierande har du lätt att anpassa dig och ditt förhållningssätt efter ändrade omständigheter. Du är en lagspelare som tycker om att samarbeta med andra och du bidrar gärna med din kunskap till andra kollegor. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Har du ett engagemang och intresse för att vara med på vår resa att bli klimatneutrala ser vi det som en stor fördel!
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med 100% tjänstgöringsgrad.
Vid eventuella frågor, kontakta någon av oss som finns angivna längst ner i annonsen. Varmt välkommen med din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss? Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Pastorat
(org.nr 252003-0863) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Västerås Kontakt
HR-Specialist
Emelie Svedberg emelie.svedberg@svenskakyrkan.se 021-107602 Jobbnummer
9677415