Anläggare till gatudriften
2025-11-07
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du vara med och hålla Alingsås vägar och GC-vägar säkra, framkomliga och i gott skick - året runt? Trivs du med ett fritt och ansvarsfullt arbete utomhus där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Alingsås kommun söker nu en självgående och praktiskt lagd anläggare till Teknisk Service. I denna nyckelroll kombinerar du praktiskt vägunderhåll med det viktiga uppdraget som förare av kommunens TMA-bil.
Teknisk Service är kommunal väghållare och ansvarar för såväl anläggning som drift och underhåll av kommunens allmänna ytor, parker och skogar. Här på enheten finns också kommunens fordonsansvarig som har hand om större delen av kommunens fordonsflotta. Teknisk Service är en utförarenhet som jobbar väldigt tajt ihop med våra interna beställare. Trafik- och Parkenheten är beställare utav åtgärder på vägnätet och Gång- och cykelvägnätet. VA-avdelningen och Ledningsnätsenheten är våra andra stora beställare och vi utför en mängd arbeten av varierande storlekar åt VA under ett år. På enheten arbetar 40 personer.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling och fler semesterdagar efter fyllda 40 och 50
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som anläggare hos oss blir du en viktig del av teamet som ser till att vår offentliga utomhusmiljö är trygg och välskött. Ditt arbete är avgörande för att vardagen ska fungera för kommunens medborgare.
Dina arbetsuppgifter är varierande och berör allt som rör vägunderhåll, bland annat:
* Löpande underhåll av gator och vägar, som exempel att laga potthål och andra reparationer
* Tillsyn, inspektion och reparation av vägmarkeringar och skyltar
* Utföra TA-plans utsättningar
* Vinterväghållning där du deltar aktivt i snöröjning, saltning och sandning
* Renhållning och skötsel av vägområden, inklusive slåtter, slyröjning och tömning av papperskorgar
* Köra och ha ansvar för kommunens TMA-bil för att skapa en säker arbetsmiljö för dig och dina kollegor vid vägarbeten samt använda fordonets kran i samband med underhållsarbeten
* Varna och vägleda trafikanter på ett säkert sätt enligt gällande trafikanordningsplaner (TA-planer)
Andra arbeten inom mark- och anläggning kan förekomma, såsom ombyggnation av vårt VA-ledningsnät och våra gator och GC-vägar. Arbetet innebär också kontakt och samarbete med andra enheter inom kommunen samt externa aktörer.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring, vilket innebär att du ungefär var sjunde vecka är tillgänglig torsdag till torsdag för akuta arbeten dygnet runt och avslutar beredskapsveckan med en ledig fredagKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med ett högt säkerhetstänk. Du är händig, gillar att lösa problem och kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Då arbetet styrs av väder och säsong är du flexibel och beredd på att rycka in där det behövs, ibland under obekväma tider.Kvalifikationer
* Du har minst gymnasieutbildning, gärna inom anläggningsteknik
* Minst 3-års erfarenhet av liknande arbete eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
* Minst C-körkort och giltigt YKB
* Giltig utbildning för Arbete på väg (APV), minst upp till nivå 2.2
* God fysisk förmåga då arbetet är fysiskt krävande
* Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av att köra TMA-bil sedan tidigare.
* Kranförarbevis för fordonsmonterad kran, minst upp till 18ton/m
* Förarbevis för hjullastare, truck samt andra anläggningsmaskiner
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
