Anläggare sökes i Stockholm
Swedstaff Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Järfälla Visa alla anläggningsarbetarjobb i Järfälla
2026-02-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedstaff Sverige AB i Järfälla
Swedstaff Sverige AB söker nu erfarna och motiverade anläggare till pågående och kommande projekt i Stockholm.
Arbetet innefattar bland annat:
• VA-arbeten
• Schakt och markarbeten
• Finplanering
• Plattläggning och stenläggning
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom mark och anläggning
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Är arbetsvillig, noggrann och pålitlig
• Behärskar svenska
• B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• Bra lön enligt överenskommelse
• Långsiktiga projekt
• Trevlig arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-02-26Om företaget
Swedstaff Sverige AB är ett företag inom bygg och anläggning. Vi levererar kompetent personal till olika projekt och fokuserar på kvalitet och goda samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@swedstaff.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedstaff Sverige AB
(org.nr 559569-8118) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9765171