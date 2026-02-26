Anläggare sökes i Stockholm

Swedstaff Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Järfälla
2026-02-26


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedstaff Sverige AB i Järfälla

Swedstaff Sverige AB söker nu erfarna och motiverade anläggare till pågående och kommande projekt i Stockholm.

Arbetet innefattar bland annat:
• VA-arbeten
• Schakt och markarbeten
• Finplanering
• Plattläggning och stenläggning
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom mark och anläggning

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom mark och anläggning
• Kan arbeta självständigt och i grupp
• Är arbetsvillig, noggrann och pålitlig
• Behärskar svenska
• B-körkort är meriterande

Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• Bra lön enligt överenskommelse
• Långsiktiga projekt
• Trevlig arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-02-26

Om företaget
Swedstaff Sverige AB är ett företag inom bygg och anläggning. Vi levererar kompetent personal till olika projekt och fokuserar på kvalitet och goda samarbeten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@swedstaff.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedstaff Sverige AB (org.nr 559569-8118)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9765171

Prenumerera på jobb från Swedstaff Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedstaff Sverige AB: