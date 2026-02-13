Anläggare sökes!
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi söker anläggare
Om tjänsten: Vi söker nu anläggare till vårt team som ska vara självgående, problemlösare, och som har en god förståelse för anläggningsarbete. Du kommer vara en viktig del i att få projekten att flyta smidigt och där man ska kunna arbeta med rörläggning, schaktning och relining Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Följa ritningar
Rörläggning
Relining
Schacktarbete
Platssvetsa mindre ledningar, VA detaljer
Bygga ihop schaktboxar i aluminium
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta utomhus i ett fysiskt yrke
Har god samarbetsförmåga
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkortKvalifikationer
Mycket meriterande med erfarenhet av PE-svetsning
Erfarenhet av rörläggning inom anläggning
Van att jobba fysiskt och utomhus
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande jobb i ett sammansvetsat team
Kollektivavtal och goda villkor
Arbete i ett företag med bra laganda och högt i tak
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9742245