Anläggare med inriktning Stenläggning
Montrenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Västerås Visa alla anläggningsarbetarjobb i Västerås
2026-02-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montrenad AB i Västerås
Vi söker stensättare till Montrenad AB
Är du driven, arbetsvillig och trivs med fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker! Montrenad AB växer och letar nu efter nya stensättare till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Större delen av året arbetar vi med stenläggning och markarbeten. Vi jobbar normalt inte under vintern då vi jobbar utifrån årstidsavtal ( jobbar baserat på säsong med tidsbank, mer informations vid kontakt). Du kommer att vara en del av ett engagerat gäng där kvalitet, yrkesstolthet och samarbete står i fokus.Om företaget
Montrenad AB är ett specialiserat företag inom stensättning. Vi tar oss an allt från små, privata trädgårdsprojekt till större infrastrukturarbeten. Våra uppdrag finns över hela Sverige, men främst är vi verksamma i Mälardalsregionen - framför allt i Västerås och Eskilstuna, där de flesta projekten är lokaliserade. Det innebär att du gärna får ha din utgångspunkt i någon av dessa städer.
Vår ambition är alltid att försköna miljön omkring oss - med noggrant och välutfört arbete i sten.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av stensättning eller har arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen, och är nyfiken på att utvecklas inom ett nytt område. Du är noggrann, initiativtagande och trivs med att arbeta utomhus i ett högt tempo.
Erfarenhet och behörighet för hjullastare är meriterande, men din inställning och vilja att lära är det vi värdesätter allra mest.
Vi erbjuder
Ett varierande och fysiskt aktivt arbete
God arbetsmiljö med nära och familjär stämning
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildningar
Tillgång till företagshälsovård
Låter det här som något för dig? Hör av dig - vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jonas@montrenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan stenläggning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montrenad AB
(org.nr 559218-6703), https://www.montrenad.se/
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Voltmätargatan 4, Montrenad AB Kontakt
VD
Jonas Wallin jonas@montrenad.se 0720109649 Jobbnummer
9767814