Anläggare / markgubbe

Street meat i Närke AB / Anläggningsarbetarjobb / Örebro
2026-06-03


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Anläggningsarbetare sökes till växande företag i Örebro

Vi söker nu anläggningsarbetare som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt åt både företag och privatpersoner, med fokus på kvalitet, säkerhet och ett professionellt utförande.

Vårt företag är baserat i Örebro, men arbete på andra orter förekommer beroende på projekt.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbeten
Schakt- och grundarbeten
VA-arbeten
Stensättning och finplanering
Arbete tillsammans med maskinförare och övriga yrkesarbetare

Vi söker dig som

Är arbetsvillig, ansvarstagande och noggrann
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete (meriterande)
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan samarbeta bra med kollegor
Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom företaget

Arbetet utgår från Örebro men resor och arbete på andra orter kan förekomma. Vi söker personer med rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan skickas till: streetmeatab@outlook.com
Kontaktperson: Gustav - 076-229 05 71
Andre - 0733351106

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: Streetmeatab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Street meat i Närke AB (org.nr 559422-7422)
Näset 318 (visa karta)
705 94  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Gustav Nylund
Streetmeatab@outlook.com
076-229 05 71

Jobbnummer
9946706

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