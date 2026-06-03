Anläggare / markgubbe
Street meat i Närke AB / Anläggningsarbetarjobb / Örebro Visa alla anläggningsarbetarjobb i Örebro
2026-06-03
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Anläggningsarbetare sökes till växande företag i Örebro
Vi söker nu anläggningsarbetare som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt åt både företag och privatpersoner, med fokus på kvalitet, säkerhet och ett professionellt utförande.
Vårt företag är baserat i Örebro, men arbete på andra orter förekommer beroende på projekt.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbeten
Schakt- och grundarbeten
VA-arbeten
Stensättning och finplanering
Arbete tillsammans med maskinförare och övriga yrkesarbetare
Vi söker dig som
Är arbetsvillig, ansvarstagande och noggrann
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete (meriterande)
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Kan samarbeta bra med kollegor
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbetet utgår från Örebro men resor och arbete på andra orter kan förekomma. Vi söker personer med rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas till: streetmeatab@outlook.com
Kontaktperson: Gustav - 076-229 05 71
Andre - 0733351106 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: Streetmeatab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Street meat i Närke AB
(org.nr 559422-7422)
Näset 318 (visa karta
)
705 94 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Gustav Nylund Streetmeatab@outlook.com 076-229 05 71 Jobbnummer
9946706