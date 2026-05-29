Anläggare / Markarbetare Stockholm

2026-05-29


Vi söker en självgående anläggare för mark- och anläggningsprojekt i Stockholm.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
VA-arbeten
Finplanering
Schakt och återställning
Plattsättning och kantsten
Ritningsläsning
Samarbete med maskinister och arbetsledare

Vi söker dig som
har flera års erfarenhet inom mark/anläggning
kan arbeta självständigt
förstår höjder, fall och laser
har B-körkort
kan läsa ritningar
är ansvarstagande och lösningsorienterad

Meriterande:
yrkesbevis
erfarenhet av AMA Anläggning
maskinvana
BE-körkort

Vi erbjuder
bra lön efter erfarenhet
stabila projekt
seriöst team
möjlighet att utvecklas

Skicka:
kort presentation
CV eller projektlista
referenser

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: info@swedstaff.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedstaff Sverige AB (org.nr 559569-8118)
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9935704

