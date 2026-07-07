Anläggare /Markarbetare
Falks Markentreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Vårgårda Visa alla anläggningsarbetarjobb i Vårgårda
2026-07-07
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falks Markentreprenad AB i Vårgårda
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du ha varierande arbetsdagar, frihet i jobbet och vara en del av ett familjeföretag där människor trivs?
Hos Falks Markentreprenad får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, bra kollegor och möjlighet att påverka din egen arbetsdag.
Vi vet att livet ser olika ut för alla. Därför försöker vi anpassa arbetsområdet utifrån var du bor. Bor du exempelvis i Borås, Alingsås, Gråbo eller närområdet planerar vi i möjligaste mån dina projekt så att du får en smidig vardag med mindre restid.
Med kontor i både Vårgårda och Borås har vi en stark lokal närvaro.
Det här får du hos oss
Moderna hjälpmedel och utrustning
Stor frihet under ansvar
Omväxlande projekt – från mindre servicejobb till större entreprenader
Trevliga kollegor och familjär företagskultur
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll
En arbetsgivare som värdesätter engagemang, yrkesstolthet och balans mellan arbete och privatliv
Vad jobbet innebär
Som anläggare hos oss arbetar du med mark- och anläggningsarbeten i varierande projekt. Du kommer att ha en viktig roll ute på arbetsplatsen där du planerar och genomför arbetet tillsammans med kollegor och bidrar till att projekten genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Du kan arbeta med allt från VA-arbeten och ledningsdragning till grundläggning, finplanering och andra anläggningsprojekt.
Ingen dag är den andra lik – och det är precis så vi vill ha det.
Vi tror att du
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Har yrkesbevis eller relevant anläggningsutbildning
Kan läsa ritningar och arbeta med laser- och mätutrustning
Trivs med att ta ansvar och fatta egna beslut
Är en lagspelare med positiv inställning
Har god problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas
Har B-körkort (BE är meriterande)
Erfarenhet är viktigt, men vi lägger minst lika stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Det viktigaste
"Vi letar inte efter någon som bara vill ha ett jobb. Vi söker dig som vill trivas, utvecklas och vara stolt över det du bygger varje dag."
Om Falks Markentreprenad
Falks Markentreprenad är ett växande familjeföretag med stark lokal förankring och lång erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Hos oss blir du en del av ett lag där vi bryr oss om varandra, hjälps åt och har roligt tillsammans samtidigt som vi levererar kvalitet till våra kunder.
Ansökan
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till hanna@falksmarkentreprenad.se
och märk den med "Anläggare".
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: hanna@falksmarkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falks Markentreprenad AB
(org.nr 556678-7577)
Åleden 11 (visa karta
)
447 35 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995345