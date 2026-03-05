Anläggare Mark
Bemanning Sverige Byrå AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2026-03-05
Vi söker fler engagerade stolta mark anläggare för fast anställning.
Som anläggare kommer du att vara en i vårt team och vara med och skapa trivsamma utomhusmiljöer och genomföra olika typer av anläggningsprojekt för våra kunder.
Företaget du rekryteras till är ett känt stabilt växande anläggningsföretag som ligger i spetsen gällande miljö tänk och trivsel för anställda.
Arbetsuppgifter: * Utföra markarbeten för att förbereda områden för anläggning. * Materialhantering såsom bärlager, stenar, och annat byggmaterial. * Ansvara för att hantera och använda rätt verktyg, utrustning och maskiner för att utföra anläggningsarbetet på ett effektivt och säkert sätt. * Arbeta enligt ritningar och instruktioner för att säkerställa att anläggningsprojekten uppfyller kundens krav och specifikationer. * Ge råd och rekommendationer till kunder angående materialval och designalternativ. Kvalifikationer: * Erfarenhet av olika typer av anläggningsarbeten och inneha kunskap om olika anläggnings metoder och ha material och maskin kunskap. * Kunskap om att använda olika verktyg, maskiner och utrustning som krävs för anläggningsarbetet. * Förmåga att läsa och förstå ritningar samt arbeta enligt specificerade instruktioner. * God fysik och ha förmåga att utföra arbete som kräver lyft, grävning och hantering av tunga material. * Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa en hög kvalitet på det färdiga arbetet. * God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med kunder och kollegor.
Vi söker dig som har driv att arbeta både självständigt och i grupp mot gemensamt uppsatta projekt mål och kan ta eget ansvar för utförandet. Meriterande B-körkort, Ykb hjullastare.
Som person är du självständig, har lätt för att kommunicera på ett öppet opretentiöst sätt. Du har en bra social kompetens och är lyhörd för verksamhetens behov samt att du läser av kundnyttan som kommer naturligt för dig. Du trivs i en platt kommunikativ och dynamisk organisation med snabba beslutsvägar.
Känner du att den här rollen som mark anläggare stämmer in och känns rätt för dig är du varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi granskar din ansökan och en bevandrad konsult inom bygg infrastruktur kommer att höra av sig om ditt cv matchar tjänsten.
Om Bemanning Sverige:
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
