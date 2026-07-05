Anläggare/Grovis/ Maskinförare
Ottossons Grävtjänst AB / Anläggningsarbetarjobb / Osby Visa alla anläggningsarbetarjobb i Osby
2026-07-05
, Östra Göinge
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Vi på Ottosons Grävtjänst AB söker en ny medarbetare, en anläggare/ grovis/ maskinförare, för föräggning av fiber på tomter .
det är en del maskinkörning av en 1t liten bandare för grävning på tomt som ingår i jobbet
Ni jobbar 2 st i ett lag och gör tomtgrävning in till fastighet från stam. Ni gör även ute och inomhus installation sant blåser fiber.
Du som person behöver vara engagerad, intresserad, noggrann, vara lättlärd, ha bra tempo, stresstålig, duktig på dokumentation i skrift och bilder på mobil och ipad
Det krävs ingen erfarenhet , men väldigt meriterat om du har erfarenhet. du lärs upp på plats men intresse för att lära måste finnas.
Du ska även kunna ligga borta i veckorna då arbetet är i hela södra sverige.
Vi utgår från Nordöstra skåne (Lönsboda)
Krav körkort B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: Ogab@ottossonsgravtjanst.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare/Grovis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ottossons Grävtjänst AB
(org.nr 559278-9977) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992773