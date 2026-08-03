Anläggare/Betongarbetare
Swecc Swedish Construction Company AB / Grovarbetarjobb / Sundbyberg Visa alla grovarbetarjobb i Sundbyberg
2026-08-03
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SWECC Swedish Construction Company har under senaste året vuxit kraftigt och fortsätter att expandera. För att möta den ökade efterfrågan söker vi nu flera engagerade och drivna anläggare som vill vara med och stärka vårt team i Stockholms län.
Som anläggare hos oss kommer du främst att arbeta med reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner. Arbetet är varierande och innefattar mark- och anläggningsarbeten kopplade till renovering, förstärkning och återställning av konstruktioner. Du blir en del av ett team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-03Profil
För att lyckas i rollen har du ett intresse för bygg- och anläggningsbranschen samt viljan att göra ett bra jobb. Du trivs med praktiskt arbete och har erfarenhet av maskin- och verktygshantering.
Har du utbildning inom bygg och anläggning, yrkesbevis eller erfarenhet av arbete med betongreparationer är det meriterande. Erfarenhet av ritningsläsning är också ett plus.
Vi tror att du:
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas tillsammans med företaget
Hos SWECC Swedish Construction Company får du möjligheten att bli en del av ett växande företag med spännande projekt runt om i Stockholms län och bidra till vår fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
E-post: akman@swecc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare/Betongarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecc Swedish Construction Company AB
(org.nr 559514-3040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig Arbetsledare
Akman Selin info@swecc.se 0762-647244 Jobbnummer
10018750