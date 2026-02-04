Anläggare Betong
Vi söker nu en Betongare för fast anställning.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som traditionell Betong anläggare arbetar du med olika typer av anläggningsarbeten och projekt. Du har ett omväxlande jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. Du har till din hjälp en stor etablerad och kvalitetssäkrad organisation, samt olika typer av specialutrustningar. Yrkesstolthet och prestigelöshet är A och O för en Anläggare.
Du ingår i ett härligt team med motiverade kollegor samt stöttande Platschefer, Arbetsledare och Mätningstekniker på arbetsplatsen.
Kompetensprofil:
Vi söker dig som har gått Bygg- och anläggnings programmet Du skall ha minst 4 års erfarenhet av betong arbeten Körkort B är inget krav men meriterande God fysik är en förutsättning Yrkesbevis Anläggare Betong är ett kravDina personliga egenskaper
En Anläggare ska kunna utföra olika typer av anläggningsarbeten, tycka om att jobba utomhus i en fysisk tung arbetsmiljö både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Yrkesstolthet och att vara en god ambassadör är A och O.
Vad erbjuder vi?
Företaget du skall arbeta på har planer på att växa successivt de kommande åren. Vi värdesätter våra medarbetare och vi prioriterar personalens välbefinnande högt. Vi strävar efter en familjär och öppen stämning där alla känner alla i organisationen, där taket är högt och beslutsvägarna korta.
Låter det här som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Rekrytering Stockholm Byrå AB (Bygg Infrastruktur)Är en av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå inom bygg infrastruktur som arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen.Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
