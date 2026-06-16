Anläggare
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Falun Visa alla anläggningsarbetarjobb i Falun
2026-06-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Anläggare sökes – projekt över större delen av Sverige
Vill du vara en del av spännande anläggningsprojekt runt om i Sverige?
Vi söker nu erfarna och drivna anläggare, vi har projekt över hela landet vilket innebär att det finns möjlighet till traktamente på vissa av våra projekt. Traktamentet utbetalas enligt kollektivavtal och skatteverkets regler. Hos oss får du möjligheten att arbeta i utvecklande projekt, bredda din kompetens och vara en del av ett engagerat team.
Om rollen
Som anläggare hos Prowork arbetar du i projekt i större delen av Sverige där du blir en viktig del av projektens framgång. Du arbetar nära arbetsledning och kollegor för att säkerställa att arbetet utförs effektivt, säkert och enligt plan.
Vi samarbetar med etablerade aktörer inom mark och anläggning, vilket innebär varierande projekt och goda möjligheter till långsiktiga uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning och instruktion
Säkerställa att arbetet följer gällande säkerhetskrav och rutiner
Bidra till att projekt levereras enligt tidsplan och kvalitetsmål
Hantera verktyg, material och maskiner på ett ansvarsfullt sätt
Samarbeta tätt med arbetsledning, maskinförare och övriga teamet
Exempel på arbetsmoment
Schaktning, fyllning och packning
VA-arbeten, dagvatten och dränering
Sättning av kantsten, plattor och andra ytskikt
Förberedelse inför asfalt, grus och grönytor
Höjd- och lägeskontroller med laser/mätinstrument
Enklare maskinarbeten (vid behörighet)
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av anläggningsarbete
Har yrkesbevis
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Har erfarenhet av laser och mätinstrument
Innehar B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö
Vi erbjuder dig:
En arbetsgivare som sätter våra medarbetare i fokus. Vi vet att engagerade och trygga medarbetare skapar de bästa resultaten. Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Traktamente vid arbete på annan ort
Möjlighet till utveckling och långsiktiga uppdrag
Ett nära och personligt samarbete
Projekt hos seriösa och etablerade kunder
Vi matchar rätt person med rätt projekt – och vi följer dig längs vägen. Så ansöker du
Låter det här som nästa steg för dig?
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Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9966942