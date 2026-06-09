Anläggare
Wikan Personal AB / Fordonsförarjobb / Höganäs Visa alla fordonsförarjobb i Höganäs
2026-06-09
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Åstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Vill du arbeta utomhus med varierande och praktiska arbetsuppgifter? Trivs du med fysiskt arbete och att se konkreta resultat av det du gör? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Hellevik erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad. Vi både projekterar och utför totalentreprenader helt i egen regi. Vi är ett ungt bolag verksamma i nordvästra Skånes med en bred och djup kunskap. Vårt mål är att uppfattas som det nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget.Arbetsuppgifter
• Mark- och anläggningsarbeten
• Vatten- och avloppsarbeten (VA)
• Stensättning och plattsättning
• Planteringsarbeten och grönyteskötsel
• Enklare snickeriarbeten
• Schakt- och återställningsarbeten
• Körning och hantering av hjullastare och grävmaskin
• Övrigt förekommande arbeten inom mark och anläggning
Arbetstider: måndag-fredag 07.00-16.00
Man utgår ifrån Höganäs.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Trivs med att arbeta fysiskt och utomhus i varierande miljöer.
• Kan arbeta självständigt och samtidigt samarbeta väl med kollegor.
• Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad.
• Har ett eget driv och tar initiativ i arbetet.
• Vill bidra till teamets utveckling och framgång.Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Förarbevis eller utbildning för hjullastare och grävmaskin.
• Erfarenhet av Bygg - och anläggningsbranschen.
• Erfarenhet av stenläggning.
Hos oss får du ett varierande arbete där du arbetar med många olika typer av projekt och arbetsuppgifter. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom företaget och värdesätter både erfarenhet och vilja att lära
Vi erbjuder dig
Information och kontakt
För mer information kontakta Tina Persson Balkemo, Tina@wikan.se
, 0765067821.
Tillträde snarast. Tjänsten börjar som en visstidsanställning hos Wikan Personal, med stor möjlighet till fortsatt anställning hos kund. Urval sker löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Östergatan 22 (visa karta
)
262 31 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hellevik Entreprenad AB Kontakt
Jeanette Rålin jeanette@wikan.se +46 70 152 51 61 Jobbnummer
9954201