Anläggare 100%
Nisses Växtförsäljning N-E Valberg AB / Trädgårdsanläggarjobb / Uddevalla Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Uddevalla
2026-01-30
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Nisses växter är en familjeägd trädgårdsbutik som i år firar 60 år i branschen!
Trädgård är kärnan i vår verksamhet men den omfattar även anläggning, skötsel och odling. I butiken har vi, förutom alla trädgårdstillbehör, även krukväxter, snittblommor och en växande inredningsavdelning. Nu söker vi en ny kollega till anläggningsteamet under säsongen 2026, med chans till förlängning.
Arbetsuppgifterna är varierande. Ingen dag är den andra lik, vi ser därför att du är initiativtagande och kreativ.
Vi söker dig med erfarenhet inom skötsel och underhåll inom trädgård. I arbetsuppgifterna förekommer beskärning, skötsel av planteringar och plantering av växter som perenner till stora träd. Vi ser gärna att du har god kunskap inom beskärning.
Skicka CV + personligt brev till: patrik@nissesvaxter.se
Intervjuer sker löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: patrik@nissesvaxter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare 100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nisses Växtförsäljning N-E Valberg AB
(org.nr 556139-2803)
Kytevägen 1 (visa karta
)
451 34 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nisses Växtförsäljning N E Valberg AB Kontakt
Patrik Valberg patrik@nissesvaxter.se Jobbnummer
