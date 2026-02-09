Ankomstkontrollant Till Saab Surveillance
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Tjänstebeskrivning
Som Ankomstkontrollant arbetar du med mottagning av material och ritningsläsning. Ditt uppdrag blir att säkerställa att materialet överensstämmer mot ritningskrav. Du säkerställer även att ankommet material hanteras korrekt från det att materialet kommer in, till dess att materialet presenteras för produktionen. Vidare har du kontakt med diverse instanser som inköp och konstruktion. Dina arbetsuppgifter
• Kontroll av ankommet material
• Ritningsläsning
• Dokumentation och rapportering
• Löpande kontakt med diverse instanser
Uppdraget är på heltid, dagtid, måndag-fredag med möjlighet till flex. Du börjar som konsult med god chans till övertag av kund så småningom. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Ankostkontrollant ser vi att du har erfarenhet av kontroll av material. Du har en god erfarenhet av ritningsläsning och det är meriterande om du har arbetat med mekanik tidigare. Som person ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du är även anpassningsbar och kan hantera flera arbetsprocesser samtidigt. Du har en god datavana och tycker om att få varva ditt arbete med diverse administrativa arbetsuppgifter. Du är även serviceinriktad då mycket av arbetet innebär att samarbeta och samverka inom enheten men också över organisatoriska gränssnitt.Kvalifikationer
• Erfarenhet av kontroll av material
• God erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet av arbete inom mekanik
• Datavana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
