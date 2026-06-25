Ankomstkontrollant till ledande industriföretag i Malmö

Processbemanning Svenska AB / Teknikjobb / Malmö
2026-06-25


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Har du erfarenhet av kvalitetskontroll inom tillverkande industri och trivs i en roll där precision, noggrannhet och teknik står i fokus? Är du van vid ritningsläsning och mätning, eller vill du utvecklas inom området? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en Ankomstkontrollant till ett spännande uppdrag hos vår kund i Malmö.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Om tjänsten
Som ankomstkontrollant blir du en del av ett engagerat team inom Supplier Quality. Du ansvarar för att kontrollera och kvalitetssäkra inkommande material och komponenter innan de går vidare i produktionen. Genom noggranna mätningar och kontroller bidrar du till att säkerställa att företagets höga kvalitetskrav uppfylls.
Rollen innebär ett nära samarbete med kvalitetsingenjörer och specialister, där ett stort fokus ligger på mätning i koordinatmätmaskin (CMM) och kontinuerligt förbättringsarbete.

Dina arbetsuppgifter
Utföra ankomstkontroller av inkommande material och komponenter

Genomföra mätningar i koordinatmätmaskin (CMM)

Arbeta med handmätdon såsom skjutmått, mikrometer och tolkar

Läsa och tolka tekniska ritningar

Dokumentera och rapportera avvikelser enligt gällande processer

Medverka i förbättringsarbete och utveckling av kvalitetsprocesser

Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i det dagliga arbetet

Vi söker dig som
Vi tror att du har en bakgrund inom tillverkande industri och har arbetat i en roll där kvalitet och precision varit en naturlig del av vardagen.
Du har exempelvis arbetat som:

Ankomstkontrollant

Kvalitetskontrollant
Mättekniker

Kvalitetstekniker

CNC-operatör med mätansvar

Maskinoperatör med kvalitetskontroller

Produktionstekniker eller liknande teknisk roll

Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet från tillverkande industri

Erfarenhet av kvalitetskontroller och mätning

God vana av ritningsläsning

Erfarenhet av handmätdon såsom skjutmått, mikrometer och tolkar

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:

Koordinatmätmaskin (CMM)

PC-DMIS eller annan mätprogramvara

Form- och lägetoleranser (GD&T)

Ankomstkontroll av komponenter

ERP-system, exempelvis Jeeves eller Microsoft Dynamics

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar egna initiativ och trivs med att lösa problem. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och har lätt för att ta till dig ny kunskap.
Om anställningen
Du blir anställd av Processbemanning och arbetar som konsult hos vår kund i Malmö.
Övrig information
Placering: Malmö

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Urval och intervjuer sker löpande

Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972277-2071328".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
9979422

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