Ankarets Hemtjänst AB - Vårdbiträde
"En hemtjänst där vi med kompetens och kontinuitet ökar tryggheten och gör det möjligt för kunden att leva ett självständigt och värdigt liv, där vi alltid låter kundens uttalande och underförstådda behov vara vägledande i vårt arbete".
Ankarets hemtjänsts värdeord ska vara vägledande för att vi tillsammans genom vårt dagliga arbete ser till kunden får en värdig ålderdom.
Vi söker dig som vill jobba extra som timvikarie och kan ställa upp med kort varsel.
Timanställningen kan senare leda till tillsvidareanställning. Du ska vara utbildad undersköterska eller ha motsvarande kompetens som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet och kunskap från arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och vård av personer med demenssjukdom eller psykisk ohälsa.
Du ska ha ett positivt förhållningssätt, vara flexibel och kunna arbeta självständigt, och du ska även kunna samarbeta i team. Du ska vara lyhörd för kunders önskemål och behov samt drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra kunder.
Engagerad, lösningsfokuserad, ha ansvarskänsla och förmåga att tänka nytt är några av egenskaper som värderas högt.
Vi arbetar främst i Nynäshamns tätort, där även vår lokal ligger och som vi utgår ifrån. Arbetstiderna varierar, vi har kunder med insatser från morgon till kväll, helgdag som vardag, vilket innebär att våra arbetstider är därefter.
Vi arbetar utifrån biståndsbedömda beslut och utför vård- och omsorg- samt serviceinsatser i kunders hem.
Du ska ha tidigare erfarenhet och kunskap inom äldreomsorg, demens och/eller psykisk ohälsa. Du ska ha goda kunskapar i svenska språket både vad gäller tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i team. Du är en van dataanvändare. Körkort B är önskvärt, du ska även kunna cykla. Meriterande om du har kunskap i Lifecare, LMO, Phoniro och Carefox. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du tycker att detta låter intressant, välkommen att skicka in din ansökan idag!
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: jobb@ankaretshemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "vårdbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ankarets Hemtjänst AB
(org.nr 559209-7744), http://www.ankaretshemtjanst.se
lövlundsvägen 5 (visa karta
)
149 30 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ankarets Hemtjänst Nynäshamn Jobbnummer
9895989