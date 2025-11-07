Anhörigstödjare för äldre
2025-11-07
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. Vill du vara med och stärka stödet till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående person? Nu söker vi dig som vill arbeta som anhörigkonsulent för anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller funktionsnedsatta - med fokus på kvalitet, trygghet och valfrihet.
I Österåkers kommun arbetar vi för en hållbar framtid där kvalitet, trygghet och valfrihet står i centrum. Därför söker vi en engagerad anhörigkonsulent som vill bidra till att förbättra livssituationen för anhöriga och samtidigt vara en del av vår kommuns arbete med ett hållbsart åldrande.
Ditt nya jobb
Som anhörigkonsulent arbetar du med att ge stöd, information och vägledning till anhöriga som stödjer eller hjälper personer med omsorg och vardagsstöd. Du erbjuder enskilda samtal, organiserar gruppverksamhet och samverkar med andra aktörer för att utveckla kommunens anhörigstöd. Dina arbetsuppgifter består till stor del av att:
• Ge individuellt stöd till anhöriga genom samtal, vägledning och information
• Planera och genomföra gruppträffar, utbildningar och temakvällar
• Informera om kommunens stödinsatser och andra samhällsresurser
• Samverka med interna och externa aktörer inom vård, omsorg och civilsamhälle
• Bidra till utveckling och uppföljning av anhörigstödet
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, omvårdnad eller beteendevetenskap
• Erfarenhet av arbete med äldre, funktionsnedsatta och/eller anhörigstöd är meriterande
• God förmåga att skapa förtroendefulla relationer och möta människor i olika livssituationer
• Självständig, strukturerad och initiativrik
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att stödja människor i utsatta livssituationer. Du har lätt för att skapa förtroende och möta anhöriga med respekt, empati och lyhördhet. Du är trygg i din yrkesroll, van att arbeta självständigt och har god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete.
Du är också en person som trivs med att samverka - både med kollegor inom kommunen och med externa aktörer. Du har ett utvecklingsfokus och vill gärna bidra till att förbättra och förnya anhörigstödet i linje med Österåkers vision om kvalitet, trygghet och valfrihet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Ett stödjande arbetsklimat med engagerade kollegor
• Flextid och möjlighet till viss distansarbete
• En arbetsplats som är övertygad om att friska medarbetare är bra för verksamheten
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
Heltid
Omgående eller enl. ök
Sista ansökningsdag
2025-11-21
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Enhetschef
Daniel Hansson daniel.hansson@osteraker.se 070 524 7296
