Anhörigstödjare
Strömsunds kommun / Behandlingsassistentjobb / Strömsund Visa alla behandlingsassistentjobb i Strömsund
2026-07-20
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för människor som gör skillnad för andra?
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad anhörigstödjare som vill vara med och utveckla kommunens stöd till anhöriga.
Som anhörigstödjare har du en viktig roll i att stödja personer som hjälper, vårdar eller stöttar en närstående. Genom rådgivning, samtal, information och samverkan bidrar du till att stärka anhörigas hälsa, livskvalitet och förutsättningar att klara sin vardag.
Som anhörigstödjare arbetar du med att stödja, vägleda och skapa förutsättningar för anhöriga som hjälper eller vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning. Arbetet innebär både individuella kontakter och att leda eller samordna olika former av stödinsatser och aktiviteter.
Du kommer bland annat att:
• erbjuda stödsamtal och rådgivning till anhörig och personen som det berör ex vid demenssjukdom, psykiska funktionsnedsättningar
• informera om samhällets stödinsatser och lotsa vidare till rätt verksamhet
• planera och genomföra anhöriggrupper, träffar och utbildningar
• samverka med interna och externa aktörer inom vård, omsorg och civilsamhälle
• arbeta förebyggande för att stärka anhörigas hälsa och välbefinnande
• bidra till utvecklingen av verksamhetens anhörigstöd.
Arbetet innebär stor självständighet men också nära samverkan med kollegor och externa samverkansparter.
Tjänsten är förlagd till dagtid måndag-fredag. Arbetstiderna kan komma att anpassas utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten är en projektanställning på heltid under två år med ambitionen att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt anställning. Möjlighet till tillsvidareanställning kan finnas beroende på projektets utveckling och framtida behov i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom vård, omsorg, socialt arbete eller stödverksamhet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Anhörigstöd eller förebyggande arbete.
• Samtalsstöd och gruppverksamhet.
• Arbete med äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du vara:
• Lyhörd och empatisk.
• Självständig och initiativtagande.
• Strukturerad och flexibel.
• Relationsskapande med god samarbetsförmåga.
• Engagerad i utvecklings- och förbättringsarbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där det mänskliga mötet står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och delaktighet är viktiga ledord.
Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för anhöriga och bidra till en hållbar och tillgänglig välfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486)
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Vision
Maja Gahlin maja.gahlin@stromsund.se +4667016744 Jobbnummer
10006561