Anhörigkonsulent
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Behandlingsassistentjobb / Vindeln Visa alla behandlingsassistentjobb i Vindeln
2026-06-12
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en anhörigkonsulent till Individ- och familjeomsorgen. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Vill du vara med och göra skillnad för anhöriga som lever nära en närstående som har av någon anledning har det svårt? Från 1 juli är det lagkrav på att kommuner ska ha stärkta insatser för personer som vårdar eller stödjer närstående. Stödet kan vara enskilda samtal, samtalsgrupper, utbildningar och informationsinsatser. Som anhörigkonsulent får du vara med och bygga upp verksamheten.
Du kommer bland annat att:
ta fram strategier, handlingsplaner och riktlinjer inom området
utveckla samverkan mellan verksamheter samt med region, civilsamhälle och andra aktörer
stödja chefer och nyckelpersoner i arbetet med att integrera anhörigperspektivet i verksamheterna
bidra till former för dialog och delaktighet tillsammans med anhöriga
leda grupper, hålla informations- och utbildningsinsatser, arrangera aktiviteter för anhöriga samt enskilda stödsamtal
Viss kvällstjänstgöring kommer att förekomma. Det kan finnas viss möjlighet till arbete på distans och arbete på pendlingtstid om och när verksamheten tillåter. Tjänsten kommer innebära att bygga upp verksamhet och skapa relationer/samarbete vilket med fördel görs på plats.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig om vill arbeta med människor som har behov av olika sorters stöd. Att samarbeta med de vi är till för och med olika samarbetsparter ser du som självklart och bärande. Du är självständig och strukturerad i ditt arbete och tar ansvar för din uppgift. Du har förmågan att driva utveckling och tänka nytt. Du har även förmågan att ställa om i arbetet när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som ex socionom, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms lämplig. Du behöver ha god kunskap om lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Du bör ha bred erfarenhet av och kunskap om olika målgrupper såsom LSS, psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende, barn och äldre. Du bör även ha erfarenhet av att möta anhöriga med god förståelse för deras situation.
Det är positivt om du har erfarenhet av att genomföra förändringsarbete och/eller projektledning. Du har god kunskap om samhällets funktioner och har lätt för att söka den information som krävs. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Har du ytterligare språkkunskaper, ange det i din ansökan.
KRAV
B-körkort
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av socialt arbete
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hos Individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare med myndighetsutövning för alla målgrupper. Det är en avdelning som har mycket samlad kunskap, nära till arbetsledning och chef och där vi aktivt arbetar med friskfaktorer genom att hjälpas åt och vara stödjande.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Övrig information: Rekryterade chef Liselott Trinse har semester v 25-28. Vid eventuella frågor nås Förste socialsekreterare Nina Gustafsson under den tiden. Ring via växeln 0933-140 00.
Intervjuer sker preliminärt vecka 31.
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Erika Holmström, ASSR erika.holmstrom@vindeln.se 0933-14055 Jobbnummer
9960532