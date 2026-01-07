Ängelholms Golfkrog

Billberg Hagelquist, Petra / Kockjobb / Ängelholm
2026-01-07


Vi söker nu en engagerad och driven kock el kallskänka som vill bli en del av vårt team.
Hos oss står vällagad mat ,go service och trivsam atmosfär i fokus-både för våra golfgäster som övriga besökare.
Som kock hos oss arbetar du i ett varierat tempo med allt från lunch servering till ala carte och event. Du är delaktig i matlagning ,planering och sedvanliga köks sysslor.
Du behöver vara stresstålig ,ansvars tagande och noggrann.Trivas med att arbeta i team så väl som självständigt. Flexibla arbetstider.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: petrabhagelquist@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Billberg Hagelquist, Petra
Vasatorpsvägen 183 (visa karta)
266 93  MUNKA-LJUNGBY

Arbetsplats
Billberg Hagelquist Petra

Jobbnummer
9671828

