Ängelholms Golfkrog
2026-01-07
Vi söker nu en engagerad och driven kock el kallskänka som vill bli en del av vårt team.
Hos oss står vällagad mat ,go service och trivsam atmosfär i fokus-både för våra golfgäster som övriga besökare.
Som kock hos oss arbetar du i ett varierat tempo med allt från lunch servering till ala carte och event. Du är delaktig i matlagning ,planering och sedvanliga köks sysslor.
Du behöver vara stresstålig ,ansvars tagande och noggrann.Trivas med att arbeta i team så väl som självständigt. Flexibla arbetstider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: petrabhagelquist@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Billberg Hagelquist, Petra
Vasatorpsvägen 183 (visa karta
)
266 93 MUNKA-LJUNGBY Arbetsplats
Billberg Hagelquist Petra Jobbnummer
9671828