Änge Chark söker sommarvikarie till expediering, pack
Änge Chark AB / Lagerjobb
2026-02-09
Vi söker dig med en positiv inställning och högt driv till vår expediering/orderplock, pack, prismärkning.
Arbetet kräver ett personligt engagemang och att du är självständig samt ordningsam med ett positivt synsätt. Tjänsten innebär också mycket samarbete med övriga kollegor och det är därför viktigt att du fungerar väl i grupp. En god fysik krävs då det förekommer en del tyngre moment i arbetet.
Tidigare erfarenhet inom livsmedelsproduktion samt lager, plock och packning är meriterande samt att Du bör ha ett högt kvalitetsfokus och en yrkesstolthet som driver Dig att alltid göra ditt bästa i alla situationer.
Varmt välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 28 februari via mail till info@angechark.se
Urval sker löpande i rekryteringsprocessen så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@angechark.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Änge Chark AB
835 97 OFFERDAL
