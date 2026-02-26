Anestesisjuksköterskor till Elisabethsjukhuset
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-02-26
Från och med 1 maj får Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala ett utökat uppdrag från Region Uppsala. Nu växer vi - och söker dig som är anestesisjuksköterska, som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din omtanke för vården.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi. Vi är stolta över att senaste åren rankats som Sveriges bästa sjukhus. Här arbetar vi i ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens behov står i centrum.
Vi är en del av Aleris, en ledande vårdgivare i Skandinavien. På Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala ökar vi nu kapaciteten vilket innebär fler patienter att hjälpa, fler kollegor att samarbeta med - och fler möjligheter att göra skillnad. Vi har fyra operationssalar och är 20 medarbetare på operation.
Rollen Som anestesisjuksköterska på Elisabethsjukhuset har du en central roll i patientens vårdresa. Du ansvarar för narkosvård före, under och efter operation och arbetar tätt ihop med erfarna kollegor inom operationsteamet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du:
En välkomnande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Interna utbildningar och möjlighet till utveckling inom anestesisjukvård
Kortare beslutsvägar och stor möjlighet att påverka ditt arbete
Kollektivavtal och förmåner som stödjer dig både på jobbet och privat
Om digKrav:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård
Minst 2 års erfarenhet som anestesisjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedisk kirurgi
Erfarenhet av postoperativ vård
Vi söker dig som är trygg i din roll, med en god förmåga att prioritera och fatta beslut i olika situationer. Du arbetar strukturerat, har ett empatiskt bemötande och samarbetar prestigelöst i team. Hos oss är du med och bidrar till en högkvalitativ vård där varje patient känner sig sedd och trygg.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag till Fredag. Viss kvällstjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsPubliceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef på operation, Pär Wijkmark, via e-post: par.wijkmark@aleris.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
