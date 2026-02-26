Anestesisjuksköterskor till Elisabethsjukhuset

Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-02-26


Från och med 1 maj får Aleris Elisabethsjukhuset Uppsala ett utökat uppdrag från Region Uppsala. Nu växer vi - och söker dig som är anestesisjuksköterska, som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din omtanke för vården.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi. Vi är stolta över att senaste åren rankats som Sveriges bästa sjukhus. Här arbetar vi i ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens behov står i centrum.
Vi är en del av Aleris, en ledande vårdgivare i Skandinavien. På Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala ökar vi nu kapaciteten vilket innebär fler patienter att hjälpa, fler kollegor att samarbeta med - och fler möjligheter att göra skillnad. Vi har fyra operationssalar och är 20 medarbetare på operation.
Rollen Som anestesisjuksköterska på Elisabethsjukhuset har du en central roll i patientens vårdresa. Du ansvarar för narkosvård före, under och efter operation och arbetar tätt ihop med erfarna kollegor inom operationsteamet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du:

En välkomnande arbetsmiljö med engagerade kollegor

Interna utbildningar och möjlighet till utveckling inom anestesisjukvård

Kortare beslutsvägar och stor möjlighet att påverka ditt arbete

Kollektivavtal och förmåner som stödjer dig både på jobbet och privat

Läs mer om våra generella förmåner här.
Om digKrav:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård

Minst 2 års erfarenhet som anestesisjuksköterska

Meriterande:
Erfarenhet av ortopedisk kirurgi

Erfarenhet av postoperativ vård

Vi söker dig som är trygg i din roll, med en god förmåga att prioritera och fatta beslut i olika situationer. Du arbetar strukturerat, har ett empatiskt bemötande och samarbetar prestigelöst i team. Hos oss är du med och bidrar till en högkvalitativ vård där varje patient känner sig sedd och trygg.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Måndag till Fredag. Viss kvällstjänstgöring.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Kollektivavtal finns

Publiceringsdatum
2026-02-26

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef på operation, Pär Wijkmark, via e-post: par.wijkmark@aleris.se.

Sista dag att ansöka är 2026-03-15
