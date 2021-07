Anestesisjuksköterskor, anestesi- och operationsavdelning i Kris - Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad - Sjuksköterskejobb i Kristianstad

Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad2021-07-07Gör skillnad. Varje dag.Är du intresserad av arbete med såväl elektiv- så som akutkirurgi? Då ska du söka dig till operationsavdelningen i Kristianstad! Vi utför olika sorters ingrepp inom olika områden i en och samma verksamhet, dygnet runt. Just nu genomför vi ett stort förändringsarbete, som bland annat innebär ny organisationsstruktur med sektionsuppdelning. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete, men med en trygg punkt inom din sektion.På Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) finns anestesi- och operationsavdelningar med sammanlagt 15 salar. Här utförs årligen mer än 10 000 operationer varav mer än 1 000 är barnanestesier. Intensivvårdsavdelningen i Kristianstad har sex platser och tar emot cirka 600 patienter per år. Utöver detta finns postoperativ och dagkirurgisk verksamhet, sterilcentral samt enhet för behandling av akut- och cancersmärta.Centraloperation på CSK utför planerade och akuta operationer dygnet runt inom gynekologi, urologi, kärl, pacemakerinläggningar, bröstkirurgi, övre och nedre gastro, öron-, näs, och hals, barntandvård, käke samt akut ortopedi. Vi är även behjälpliga med anestesi på yttre verksamhet. På centraloperation är vi cirka 130 anställda fördelat på anestesi- och operationssjuksköterskor samt undersköterskor. Vi som arbetar på centraloperation har en arbetstidsmodell som ger arbetstidsförkortning för obekväm arbetstid. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant då det gäller utveckling inom området operation, för att uppnå detta har vi regelbunden utbildning i vardagen med bland annat scenarioträningar.2021-07-07Vi välkomnar nu två anestesisjuksköterskor för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper.I rollen som anestesisjuksköterska har du en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet, för att driva fram just din sektion. Hos oss kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du främst arbetar i din sektion men behöver även ha viss beredskap för ingrepp i andra sektionerHos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad och utvecklas kontinuerligt, med nya metoder och ny teknik. Vi arbetar inom ett brett, varierande och inspirerande kunskapsområde där alla personalkategorier ges möjlighet att subspecialisera sig inom respektive område. Vi har ett stort fokus på utveckling och erbjuder därför kontinuerlig vidareutbildning och kompetenshöjning inom området.På vår avdelningen har vi utbildningssjuksköterskor som medverkar i att skapa en gynnsam lärandemiljö. Utbildningssjuksköterskorna arbetar för att tillgodose din kompetensutveckling genom en god handledning och introduktion.Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och befintlig kompetens. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.Du som söker är legitimerad specialistsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, med inriktning mot anestesisjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har en kandidatexamen, magisterexamen och/eller master inom omvårdnad.Vi välkomnar dig som är självgående, har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete med fokus på patienten. Du är även flexibel och kan snabbt ställa om när situationen så kräver. För oss är det viktigt att hitta en kollega som kompletterar vårt team och vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordost är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-09-30 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad5852454