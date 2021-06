Anestesisjuksköterska välkomnas till utvecklande timanställning! - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-06-30Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vilka är vi?Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna resursorganisation.Virekryterar och ansvarar för all timanställd personal inom SU. Vårt uppdrag är att bemannavårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro. Somtimanställd på Bemanningsservice har du möjlighet att ambulera mellan ett flertalavdelningar inom vår verksamhet som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset,Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.Vad erbjuder vi?Hos oss får du flexibilitet i både arbetstid och arbetsplats. Med hjälp av vårtbokningssystem TimeCare Pool bokas du in på arbetspass utefter din egen tillgänglighet,vilket innebär att du själv bestämmer när du kan arbeta. Du arbetar med sedvanligasjuksköterskeuppgifter i vården.Vem söker vi?Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation med specialistutbildning inomanestesi. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våramedarbetare kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper ärmeriterande.Vem är du?Som anestesisjuksköterska är du trygg i din yrkesroll, ditt ledarskap och din erfarenhet. Duhar en positiv attityd, är flexibel och serviceinriktad med god samarbetsförmåga och stortengagemang för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi hoppas att duvill bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med oss!Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden.Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion 2021-06-30Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid0-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-30VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5838262