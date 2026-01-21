Anestesisjuksköterska till Specialistvården Campus
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Specialistvården Campus är en dagkirurgisk avdelning med två operationsalar somorganisatoriskt ligger under verksamhetsområde ortopedi. Här utför vi opererationer inom kirurgi, ortopedi och gynekologi. Vi arbetar dagtid måndag till fredag. Specialistvården Campus ligger på mittuniversitetets område en bit från sjukhuset.
Område ortopedi består även av Arbetsterapi- och fysioterapienhet, Ortopedavdelning, Ortoped- och Ryggkirurgisk mottagning samt Ortopedläkaravdelning.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska på Specialistvården Campus kommer du att arbeta i ett litet team där du varierar mellan att en dag söva på sal för att en annan dag arbeta med pre- och postoperativ vård. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat planering, genomförande och uppföljning av anestesi samt övervakning av patientens vitala funktioner före, under och efter operation. Arbetet sker i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och patientsäkerhetskrav.I arbetet ingår också uppföljning av verksamheten, vi både registrerar i kvalitetsregister och kontaktar patienten efter operation.
Arbetet innebär dagtidstjänst, måndag till fredag med anställningsgradpå 50%. Under vissa veckor per år stänger Campus och då förstärker vi som jobbar där i andra delar av vår verksamhet utifrån vår grundkompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesisjukvård och har minst fem års yrkeserfarenhet från operationsverksamhet. Som medarbetare på Specialistvården Campus arbetar du självständigt med stort egenansvar.
Du har god förmåga att kommunicera, ska vara lyhörd för patientens- och verksamhetens behov liksom i samarbetet med kollegor. Vi förväntar oss att du är positiv till att förändra och utveckla vården och dess arbetsmoment, med ett tydligt fokus på patienten.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
