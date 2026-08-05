Anestesisjuksköterska till Proforma Clinic

Swemedeq AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-08-05


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Proforma Clinic i Stockholm är en av Sveriges största privata kliniker med inriktning på estetisk, rekonstruktiv plastikkirurgi samt ögonkirurgi (synfelskirurgi).
Verksamheten har endast privatbetalande kunder och bedrivs i moderna lokaler på Södermalm (Södra station).
Avd. för plastikkirurgi har 3 operationssalar samt patienthotell för 9 övernattande, och vi utför 3 000 operationer/år.
Vem är du ?
Till vår operationsavdelning för plastikkirurgi söker vi dig som vill arbeta i en lagom stor organisation utan hierarkier och den sociala gemenskapen är högt värderad i ett humoristiskt gäng. Du är en person som uppskattar en trevlig miljö och sociala tillställningar. Som förmåner erbjuder vi bland annat våra egna tjänster och produkter.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Kompetenser
• Specialistutbildning Anestesi sjuksköterska
Flera års erfarenhet

Dina egenskaper:
• Glad, positiv och motiverad
• Noggrann och punktlig
• Serviceinriktad

Vi erbjuder dig:
• En fantastisk arbetsplats
• Fria egna operationer/behandlingar
• Tillträde enl. överenskommelse
• Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: ylva@proformaclinic.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Narkossyster".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swemedeq AB (org.nr 556679-9358)
Rosenlundsgatan 29A (visa karta)
118 63  STOCKHOLM

Arbetsplats
Proforma Clinic

Kontakt
Operativ Chef
Ylva Karlsson
Ylva@proformaclinic.se
08333355

Jobbnummer
10023510

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