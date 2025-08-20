Anestesisjuksköterska, Thoraxoperation, Hjärtcentrum, Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-08-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, PCI-lab, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.
Thoraxoperation ingår i Hjärtcentrum och har ca 40 anställda. Här arbetar anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och perfusionister. Årligen utförs drygt 1 000 ingrepp fördelade på fyra operationssalar. På Thoraxoperation utförs thoraxkirurgiska ingrepp, främst hjärt- och lungkirurgi men även thorakal kärlkirurgi och tex bröstkorgskorrigerande ingrepp. Thorax har regionansvar och tar emot patienter från hela norra regionen.
Verksamheten kännetecknas av ett väl genomfört patientlinjetänkande, en god monitorering av verksamheten, en väl genomtänkt organisation samt ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi erbjuder ett intressant, meningsfullt och omväxlande uppdrag. Vi tror på kontinuerlig utveckling och fortbildning varför utbildningsdagar löpande ingår i vår planering.
Vi söker nu en anestesisjuksköterska på dagtid. Vill du vara en del av vårt viktiga arbete?Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du arbetar i team på operationssal med patienten i fokus. Arbetet präglas av ömsesidig respekt där alla professioner samverkar för att ge patienten bästa möjliga behandling och omvårdnad. Du tillsammans med operationssjuksköterskan är ansvarig för den perioperativa omvårdnaden.
I rollen arbetar du också på Hjärtcentrums Arytmienhet. Här utförs arytmologiska ingrepp, med anestesistöd, på två salar.
Du har även beredskap med 30 minuters inställelsetid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Erfarenhet av thoraxanestesi är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att arbeta såväl självständigt som att samarbeta med andra yrkesgrupper. Vi ser även att du är flexibel, trivs med arbete i högt tempo och att du har en positiv inställning till ditt arbete.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Avdelningschef
Lena Lindholm lena.e.lindholm@regionvasterbotten.se 090-7853614 Jobbnummer
9466310