Anestesisjuksköterska sökes till vårt team
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-02-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Capio Movement är ett modern specialist sjukhus med medarbetare som har hög kompetens och stor erfarenhet inom ortopedi, reumatologi, idrottsskador, rehabilitering och bilddiagnostik. Vi erbjuder kvalificerad vård i öppen- och slutenvård och ger våra patienter hjälp med att få ett bättre liv i rörelse. Vår vårdfilosofi bygger på att fokusera på det personliga mötet med våra patienter och att de ska möta en varm miljö med omtänksam personal som månar om vårdtagarens trygghet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den offentliga sjukvården och har som mål att vara ledande i utvecklingen av en säker och högkvalitativ vård. Capio Movement har drygt 135 anställda som tillsammans arbetar för att skapa en kvalificerad hälso- och sjukvård. Våra lokaler finns på Bergsgatan i Halmstad, intill Hallands sjukhus. Din roll
Vår operationsavdelning består av tre fina operationssalar, en sterilenhet och en postoperativ uppvakningsenhet. Vi utför ortopediska hand-, fot-, knä-, axel- och höftoperationer. Verksamheten bedrivs dagtid måndag till fredag.
Vi erbjuder ett spännande jobb med bred ortopedisk verksamhet. Vi har ett högt flöde med korta bytestider.
Ditt arbete kommer att bestå av sedvanliga uppgifter som anestesisjuksköterska. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta mot de flesta specialiteterna inom ortopedi. Du får en god och individuell anpassad bredvidgång och har alltid stöd från erfarna kollegor.
Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar.
Vi erbjuder dig
Vara med och göra skillnad genom att bedriva bästa möjliga vård för att i slutändan skapa bästa möjliga livskvalitet. Ett aktivt deltagande i det kontinuerliga förbättringsarbetet är en självklarhet i vår vardag. Vi välkomnar nya idéer, lär av varandra och strävar ständigt efter att förbättra metoder, processer och arbetssätt för att säkerställa att vi kan bidra till bättre hälsa. Till detta hör också vår ambition att arbeta förebyggande för att i slutändan behövas så lite som möjligt.
Ex: -Kollektivavtal -Närvarande chef -Kompetensutveckling, både internt och externt -Friskvårdsbidrag på 3000kr/år. -Frukost -Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass -En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra -En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar. -En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras.
Vi är ett kompetent team med bred kunskap och spetskompetens som nu behöver förstärkning. Hoppas du vill vara med i vårt team. Provanställning med sex månader tillämpas på alla anställningar.
Om dig
• Du ser en utmaning och glädje i att arbeta i en ortopedisk verksamhet
• Du är anestesisjuksköterska gärna med erfarenhet av ortopedi
• Du kan arbeta självständigt såväl som i team
• Du har en flexibel personlighet, är lösningsfokuserad och är lätt att samarbeta med.
• Du sätter patienten i fokus
• Anställningsgraden kan diskuteras
Vi kommer att ha fortlöpande intervjuer så tveka inte att skicka in din ansökan
Publicerat: 2026-02-23
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279506-1857146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Bergsgatan 26 (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9758863