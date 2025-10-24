Anestesisjuksköterska sökes omgående
2025-10-24
Vi söker legitimerade specialistsjuksköterskor!
Är du legitimerad anestesisjuksköterska och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu engagerade anestesisjuksköterskor för uppdrag inom olika regioner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer, med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Leg. anestesisjuksköterskaOm företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@healthconnect365.se
