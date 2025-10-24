Anestesisjuksköterska sökes omgående

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna
2025-10-24


Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige

Vi söker legitimerade specialistsjuksköterskor!
Är du legitimerad anestesisjuksköterska och söker nya utmaningar i en flexibel och meningsfull roll?
Vi söker nu engagerade anestesisjuksköterskor för uppdrag inom olika regioner och privata vårdgivare runt om i landet. Du får möjlighet att arbeta i varierande miljöer, med trygga villkor och stor frihet att påverka ditt eget schema.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
• -----------------------------------

Publiceringsdatum
2025-10-24

Kvalifikationer
Leg. anestesisjuksköterska

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@healthconnect365.se

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Bemanningssjuksköterska med erfarenhet av anestesi via Health Connect 365

Jobbnummer
9574213

Prenumerera på jobb från Health Connect 365 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Health Connect 365 AB: