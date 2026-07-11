Anestesisjuksköterska inom barntandvård, timanställning
Vi Tre Anestesi AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-11
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Är du anestesisjuksköterska och vill arbeta med barn?
Hos Vi Tre Anestesi AB och Malmö Specialisttandvård får du arbeta i ett erfaret och engagerat team där trygghet, kvalitet och arbetsglädje står i centrum. Vi söker nu anestesisjuksköterskor som vill arbeta extra på timbasis i vår moderna specialistklinik i centrala Malmö.
Därför trivs våra anestesisjuksköterskor
Planerad verksamhet – inga jourer eller nattpass.
Friska barn (ASA I–II) i en trygg och säker miljö.
Ett erfaret anestesiteam med hög kompetens.
Moderna lokaler mitt i centrala Malmö.
Möjlighet att själv påverka när du arbetar.
Ett meningsfullt arbete där du hjälper barn att få den tandvård de behöver.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård.
Har ett lugnt och tryggt bemötande.
Trivs med teamarbete och uppskattar hög patientsäkerhet.
Erfarenhet av barnanestesi är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2026-07-11Om tjänsten
Timanställning/behovsanställning.
Arbete främst dagtid på måndagar och tisdagar
Placering: Malmö Specialisttandvård.
Tillträde enligt överenskommelse.Om företaget
Vi Tre Anestesi AB är ett av Sveriges ledande företag inom anestesi för tandvård. Vi arbetar tillsammans med specialistkliniker och behandlar varje år ett stort antal barn och vuxna under narkos. Hos oss möter du en organisation med korta beslutsvägar, hög medicinsk kompetens och ett stort engagemang för både patienter och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: lena@vitreanestesi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Tre Anestesi AB
(org.nr 556953-4729)
Bruksgatan 1 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Specialisttandvård Kontakt
Koordinator
Lena Pettersson lena@vitreanestesi.se Jobbnummer
10000231