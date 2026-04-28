Anestesisjuksköterska
2026-04-28
Som anestesisjuksköterska på operationsenheten är du en viktig del i vårt team. Vi arbetar med elektiv verksamhet inom kirurgi/urologi, endoskopi, ortopedi, gynekologi, ÖNH samt delvis mot medicin och tandvård. På enheten opererar vi patienter måndag-fredag. Anestesisjuksköterskorna har ett akutuppdrag som sträcker sig måndag-söndag och arbetar dag, kväll och natt.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och söker nu dig som vill vara med oss i detta arbete.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård.
Vi vill att du, liksom vi, har ett positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus.
Viktiga personliga egenskaper som vi värdesätter är att kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande.
Din framtida arbetsplats
Operationskliniken innefattar dagkirurgi, endoskopi och sterilteknisk enhet. Vi har fem operationssalar och tre endoskopisalar.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rösvägen 1 (visa karta
)
593 30 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Catrin Unosson, Vårdförbundet 010-3582163 Jobbnummer
9878915