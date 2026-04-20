Anestesisjuksköterska
2026-04-20
Om företaget
Capio Spine Center är beläget på Gruvgatan 8 i Västra Frölunda Vår verksamhet består av läkarmottagning operationsavdelning, vårdavdelning och fysioterapimottagning. Våra patienter kommer på remiss från Västra Götalandsregionen men även från andra län, samt patienter med privata sjukvårdsförsäkringar. Vi bedriver högspecialiserad vård av bästa kvalitet och med mycket hög patientnöjdhet.
På vår operationsavdelning är vi ett härligt gäng som arbetar på våra tre operationssalar. Uppvakningsavdelningen ligger i nära anslutning till vår operationsavdelning och bemannas av intensivvårdssjuksköterskor.
Din roll
Ditt arbete kommer att bestå av sedvanliga uppgifter på en operationsavdelning. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta mot specialiteterna ryggkirurgi samt höft och knäproteskirurgi. Du deltar i det fortlöpande kvalitetssäkringsarbetet.
Vi arbetar dagtid måndag - fredag.
Vi erbjuder dig
• Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Frukost varje dag * Som anställd har du fri tillgång till vårt gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Tjänsten är ett vikariat på heltid i 6 mån med ev möjlighet till tillsvidareanställning tillträde augusti 2026. Har du några frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Hjälmeby på tel 0703-510744 alt mail helena.hjalmeby@capio.se
Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om dig
Du är specialistsjuksköterska inom anestesi.
Du är flexibel, effektiv har lätt för att samarbeta och har ett helhetstänk, samt är positiv till att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete.
Hos oss ställs höga krav på trygghet, kvalitet, omsorg och utveckling. Såväl för våra patienter som våra anställda. Vår viktigaste tillgång är alla våra kvalificerade medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
